МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля на фоне дешевеющей нефти и дивидендных отсечек в ряде бумаг, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.47 мск снижался на 0,58%, до 2799,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1243,07 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускался на 0,55% — до 43,05 доллара за баррель.

Акции "Лукойла" падают на 5,93%, ОГК-2 — на 4,54%, "Детского мира" — на 2,48%, торгуясь первый день без дивидендов.