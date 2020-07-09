МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику на внутренней статистике и корпоративных новостях, которые помогают ослабить опасения за перспективы экономики региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.50 мск немецкий индекс DAX повышался на 1,03%, до 12623,55 пункта, французский CAC 40 рос на 0,15%, до 4988,36 пункта, британский индекс FTSE 100 опускался на 0,26% — до 6140,11 пункта.

Участники торгов с оптимизмом восприняли статистику из Германии, согласно которой профицит торгового баланса крупнейшей европейской экономики в мае вырос до 7,6 миллиарда евро с 3,2 миллиарда евро месяцем ранее, аналитики ждали роста только до 5,2 миллиарда евро. В то же время рост импорта и экспорта в мае оказался слабее прогнозов аналитиков.

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Так, немецкий производитель программного обеспечения SAP SE опубликовал предварительные финансовые результаты за второй квартал, согласно которым выручка компании выросла на 2% в годовом выражении, до 6,74 миллиарда евро. Компания также подтвердила прогноз по показателю на весь год в диапазоне 27,8-28,5 миллиарда евро против 27,63 миллиарда евро в 2019 году. Акции компании дорожают более чем на 7%.