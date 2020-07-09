МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем в четверг укрепляется в парах с долларом и евро в отсутствие негативных внешних факторов и на фоне стабильной цены нефти марки Brent, находящейся выше 43 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.11 мск четверга снижался на 38 копеек — до 70,73 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 80,15 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,18% — до 43,37 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Рубль укрепляется в парах с долларом и евро в отсутствие внешнего негатива и на фоне стабильных нефтяных котировок, закрепившихся выше 43 долларов за баррель.

"Росту глобальных рынков способствовала вчерашняя информация о новом пакете стимулов британской экономики. Кроме того, один из чиновников ФРС заявил о грядущем улучшении показателей американского рынка труда", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Валюты других развивающихся рынков преимущественно укрепляются к доллару. К текущему моменту малайзийский ринггит растет на 0,22%, мексиканский песо — на 0,03%, южноафриканский ранд — на 1,24%, тайский бат поднялся на 0,14%, при этом турецкая лира к доллару символически снижается — на 0,01%, индийская рупия снижается на 0,05%.

Нефтяные котировки торгуются вблизи 43 долларов за баррель Brent, что обеспечивает рублю фундамент для закрепления на более комфортных уровнях по сравнению с началом текущей недели, считает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.

В ближайшее время рубль, скорее всего, будет торговаться в русле прочих валют развивающихся стран, ключевыми рисками для которых выступают дальнейшее распространение коронавируса в мире и эскалация отношений между США и КНР, полагает он.

"Отсутствие серьезных новостей извне, стабильность нефти и снижение доллара на мировом рынке — основные драйверы, на которые приходится рассчитывать российской валюте", — отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар-рубль сегодня тестирует на прочность сильную область поддержки 70,68-70,8 рубля, у пары евро-рубль аналогичное техническое препятствие находится на отметке 79,95 рубля, отмечает Бабин из "БКС Брокер".

"Пока видно желание покупателей нарастить или восстановить позицию в инвалюте на этих уровнях. Однако, если ситуация на мировых рынках будет устойчиво улучшаться, рубль может ускорить рост, пройдя данные уровни к доллару и евро", — добавляет он.

В четверг на фоне отсутствия значимых данных и новостей торги могут проходить в узких диапазонах, полагает Жирнов из Нордеа-банка.

Сегодня рынки будут ждать цифр о пособиях по безработице США, поскольку они позволяют понять реальное состояние американского рынка труда, отмечает Полевой из РФПИ.

"Пара доллар-рубль при пробое поддержки 70,5 рубля может скорректироваться в район 69,9 рублей, что, впрочем, не изменило бы краткосрочного восходящего тренда. Пара евро/рубль в рамках коррекции может опуститься к 79,6 рубля, но в целом также сохраняет склонность к повышению. Ближайшими важными сопротивлениями для пар выступают уровни 72,3 рубля и 81,6 рубля", — указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала".