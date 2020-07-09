9 июл — Dow Jones. Фондовые индексы Китая выросли по итогам восьмой сессии подряд, возглавив подъем на мировых рынках. Инвесторы надеются на стабильное восстановление экономики после связанных с коронавирусом ограничительных мер.

Shanghai Composite вырос на 1,4%, продолжив ралли, которое уже стало самым продолжительным с января 2018 года. С начала июля индекс набрал 15% на фоне ставок индивидуальных инвесторов на активное восстановление экономики.

В Европе фондовые индексы тоже повышаются. Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,4%. В Японии Nikkei 225 поднялся на 0,4%, а в Гонконге Hang Seng – на 0,3%.

Как отмечает Алтаф Кассам, директор State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии в европейском офисе, в Китае "внутридневные трейдеры составляют значительную часть рынка".

По его словам, трейдеры ищут признаки поддержки экономики со стороны властей: "Если где-то и произошло V-образное восстановление, так это в Китае".

Китайская валюта продолжает укрепляться: за доллар дают менее 7 юаней – впервые с разгара мартовской коронавирусной паники.

Фьючерсы на индексы США колеблются в преддверии свежих данных по рынку труда. Фьючерсы на S&P 500 неизменны, что говорит о возможности вялой динамики после начала торгов.

В 12.30 по Гринвичу ожидаются данные по числу американцев, подавших заявки на пособия по безработице за неделю, истекшую 4 июля. Еженедельное число заявок сократилось с апрельских максимумов, но в последние три недели находится вблизи 1,5 млн, и некоторые экономисты беспокоятся, что восстановление американской экономики застопорилось.

Инвесторы проигнорировали рост случаев коронавируса в США и сосредоточились на экономическом росте, поддержку которому оказывают центробанки и правительства разных стран.

Согласно Университету Джонса Хопкинса, в среду в США было выявлено 58 000 заболевших, то есть чуть меньше, чем днем ранее.

"Должны быть некоторые опасения насчет недавнего роста случаев Covid-19 в ряде стран, особенно в США. Рынки смогли отрешиться от этого", – заметил Рис Герберт, старший экономист Lloyds Banking Group.

Золото подрожало на 0,2% до 1823,30 доллара за унцию и находится вблизи максимума с сентября 2011 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла с 0,652% до 0,655%.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ