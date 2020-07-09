МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг не показывают определенной динамики в преддверии статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,14%, до 25933,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,48%, до 10713,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 же рос на незначительные на 0,04%, до 3164,62 пункта. При этом минутами ранее фьючерс на индекс S&P 500 уходил в "красную зону".

Инвесторы в четверг предпочитают сохранять осторожность, взвешивая риски вокруг очередных карантинных ограничений на фоне стремительного роста числа случаев COVID-19 в США. Как сообщают СМИ, за прошедшие сутки число заболевших новым вирусом увеличилось более чем на 60 тысяч, установив новый рекорд по приросту за день.

Позднее на настроении инвесторов может сказаться макростатистика из США. Трейдеры ждут, что министерство труда до открытия торгов опубликует статистику по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июля. По прогнозам аналитиков, показатель снизился на 52 тысячи и составил 1,375 миллиона. Это может быть уже 14-ое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.