МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снижается по рублевому индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и падения стоимости ряда акций после дивидендной отсечки, следует из данных торгов Московской биржи.

Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижался на 0,67%, до 2797,03 пункта, долларовый индекс РТС поднимается на 0,16%, до 1247,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 48 копеек — до 70,63 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 80,09 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,12% — до 43,34 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"В преддверии публикации отчетности американских банков, прогнозы по которой очень осторожны, обращает на себя внимание нетипично сильное падение после отсечки по дивидендам акций "Лукойла", ОГК-2 и "Детского мира", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Акции "Лукойла" падают на 6,22%, ОГК-2 — на 3,76%, "Детского мира" — на 2,11%, торгуясь первый день без дивидендов.

Также среди лидеров снижения — акции "Нижнекамскнефтехима" (-7,99%), акции компании "Городские инновационные технологии" (-3,75%), "Норникеля" (-1,95%), депозитарные расписки Х5 (-1,93%), "Северстали" (-1,1%), депозитарные расписки Mail.Ru (-1,09%) и акции "Новатэка" (-0,96%).

Также в лидерах роста — акции "Магнита" (2,82%), "Полюса" (2,82%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,68%), префы "Россетей" (1,55%), акции Московской биржи (1,38%), а также акции ТГК-1 (1,23%), "Энел Россия" (1,14%), депозитарные расписки Qiwi (1,12%), акции "Аэрофлота" (1,11%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (1,04%).

ПРОГНОЗЫ

"Не исключаем дальнейшего снижения на отечественном рынке до конца дня. Индекс Мосбиржи к концу сессии будет колебаться в пределах 2790 — 2840 пунктов", — прогнозирует Осин из "Фридом Финанс".

Дмитрий Бабин из "ЮКС Юрокер" полагает, что до конца недели индекс Мосбиржи может попытаться восстановиться в район ближайшего сопротивления 2823 пунктов, которое является вчерашней вершиной. Индекс РТС вчера сформировал коридор консолидации 1238-1253, и до появления значимых драйверов вряд ли фондовый индикатор выйдет из этого диапазона, добавляет аналитик.