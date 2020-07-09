МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам в четверг вечером, трейдеры более склонны к риску, что сдерживает спрос на безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару рос до 1,1336 с 1,1329 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,13 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 96,43 пункта.

Рынки продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне мер поддержки и ослабления карантинных ограничений. В результате фондовые рынки в основном поднимаются: азиатские индексы показали по итогам торгов рост, европейские и американские также в основном увеличиваются. Доллар традиционно считается более надежным активом.

Рынки также оценивают еженедельную статистику по заявкам на пособие по безработице в США за минувшую неделю. Так, за неделю по 4 июля показатель сократился до 1,314 миллиона при прогнозе в 1,375 миллиона. Это было 14-е подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Динамика на рынках слабая из-за отсутствия важной экономической статистики на текущей неделе. При этом уже на следующей ожидаются данные по годовой инфляции, промпроизводству и розничным продажам в США. Кроме того, на предстоящей неделе стартует сезон отчетностей, который традиционно начинается с крупных американских банков: J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Bank of America.