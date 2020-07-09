МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером коррекционно снижается после трех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,91%, или на 16,65 доллара — до 1803,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,26%, до 18,92 доллара за унцию.

За три предыдущие торговые сессии золото подорожало на 1,8% на рисках вокруг пандемии коронавируса. В среду цена золота достигала 1829,8 доллара — максимума с 14 сентября 2011 года.

Стоимость золота закрепилась на отметке выше 1800 долларов за тройскую унцию, так как перспективы восстановления экономики остаются неясными на фоне продолжающегося роста числа зараженных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса на четверг, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

"Впереди ждет волатильность… Может быть опубликована сильная экономическая статистика или могут появиться признаки того, что экономика возвращается в норму, это может в определенной степени замедлить ралли (золота — ред.)", — отметил аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом в среднесрочной перспективе геополитические риски и рецессия мировой экономики могут поддерживать стоимость золота, отметил эксперт.