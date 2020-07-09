МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг опускаются, рынки оценивают новости о возможных ограничениях США по сотрудничеству с поставщиками, использующими продукты ряда компаний из Китая, при этом индекс NASDAQ успел вновь обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,29%, до 25731,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 3143,98 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,22%, до 10469,41 пункта, а ранее в ходе торгов он достиг рекордных на данный момент 10576,75 пункта. Показатель 9 июня впервые поднялся выше психологической отметки в 10000 пунктов.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует доработать на этой неделе нормативные требования, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE.

Инвесторы обращают внимание и на внутреннюю статистику. Ранее минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 4 июля снизилось на 99 тысяч, до 1,314 миллиона, прогноз составлял 1,375 миллиона. Снижение стало 14-м подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

Трейдеры продолжают следить за данными по заражениям коронавирусом. В США за последние сутки зарегистрировали 58,6 тысячи новых случаев заряжения, что незначительно меньше рекордных 60 тысяч днем ранее, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Показатель по США достиг при этом 3 миллионов, а во всем мире — 12 миллионов.

Бумаги американской технологической компании Cisco Systems Inc дорожают на 2,3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг ее акций.