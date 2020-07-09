МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг опустились в пределах 1,7%, опасения вокруг пандемии коронавируса привели к волатильности на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,72% — до 6050,16 пункта, французский CAC 40 — на 1,21%, до 4921,01 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 12489,46 пункта.

Пандемия продолжает оставаться в центре внимания трейдеров. Так, статистика по заражениям из США усиливает опасения рынков по поводу влияния коронавируса на мировую экономику. По данным университета Джонса Хопкинса, в США уже двое суток регистрируют примерно по 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, за все время в США выявили 3 миллиона случаев, а во всем мире — свыше 12 миллионов.

Волатильность рынков США также сдержала торги в регионе. Американские индексы открылись в основном ростом, но позднее в ходе торгов показали снижение примерно на 1-2%. Вслед за индексами США упали и нефтяные котировки — примерно на 3%.

Рынки также обратили внимание на новости из Великобритании. Глава минфина Великобритании Раши Сунак в среду представил в парламенте многомиллиардный пакет мер по поддержке британской экономики в свете коронавируса. Он объявил, среди прочего, что налог на добавленную стоимость (НДС) для ряда товаров и услуг в стране будет временно снижен с 20% до 5%. В ходе торгов фунт стерлингов заметно укреплялся к доллару, но к закрытию торгов в Европе показал лишь слабый рост.