МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном опустились в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 0,39%, до 5,06 доллара, "Новатэка" — на 0,28%, до 145 долларов, "Лукойла" — на 6,31%, до 71,32 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,32%, до 5,55 доллара, "Газпром нефти" — на 0,66%, до 22,75 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,7%, до 26,05 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 1,6%, до 12,27 доллара, НЛМК — на 1,75%, до 19,63 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,16%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,09%, до 11,72 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,73%, до 20,75 доллара.

GDR АФК "Система" не изменились в цене, которая составляет 5 долларов, цена расписок "Магнита" выросла на 3,16%, до 14,05 доллара. Цена бумаг "Ленты" поднялась на 1,44%, до 2,47 доллара.