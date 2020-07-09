МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился третий день подряд по индексу Мосбиржи, отыгрывая негативную динамику рынка нефти и западных фондовых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,19%, до 2782,43 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,89%, до 1234,42 пункта.

РЫНОК – ОПЯТЬ СНИЖЕНИЕ

Российский фондовый рынок в четверг упал по основным биржевым индексам, отыгрывая ухудшение внешнего фона.

Основные европейские фондовые индексы опустились в пределах 1,7% на фоне роста опасений вокруг пандемии коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в США уже двое суток регистрируют примерно по 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, за все время в США выявили 3 миллиона случаев, а во всем мире — свыше 12 миллионов.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщение агентства Рейтер о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует доработать на этой неделе нормативные требования, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE. Американские фондовые на этом фоне вечером теряли 0,2-1,5%. Рынок нефти в таких условиях снижается на 1,7% до 42,57 доллара за баррель.

В лидерах снижения цены на российском рынке оказались бумаги "Лукойла" (-6,8%) и ОГК-2 (-4,2%) – из-за дивидендных отсечек, "Русгидро" (-2,9%), акции "Северстали" (-2,5%), "Норникеля" (-2,2). Выросли бумаги производителей драгметаллов: Petropavlovsk (+3,5%) и "Полюса" (+3%), Polymetal (+1%) – на фоне подорожавшего золота. Также подорожали акции "Мосбиржи" (+1,7%), ММК (+1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После тестирования индексом Мосбиржи в понедельник сопротивления на уровне 2850 пунктов и установления локальных максимумов с марта месяца, российский рынок оказался под давлением, в результате чего уже к закрытию четверга индекс не только растерял рост понедельника, но и ушел на отрицательную территорию по итогам четырех сессий, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом индикатор отступил ниже отметки 2800 пунктов. В случае дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры ожидаем в ближайшие сессии попыток "медведей" сделать существенный шаг в сторону поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи", — добавил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг упали, а рублевый индикатор подошел к краткосрочной поддержке 2775 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Закрепление ниже будет говорить об опасности просадки индекса Мосбиржи в район 2730 пунктов. Долларовый индекс удерживался в рамках диапазона 1200-1250 пунктов, находясь под воздействием динамики курса рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2730-2800 пунктов", — добавила она.

В пятницу ожидается сохранение осторожной динамики на рынках, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завершит неделю в диапазоне 2775-2840 пунктов", — добавил он.