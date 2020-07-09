МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Средняя доля участия нерезидентов в аукционах Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) снизилась с 37,9% в апреле до 22,7% и 20,1% в мае и июне соответственно, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"На аукционах ОФЗ средняя доля участия нерезидентов в месячном выражении снижалась (с 37,9% в апреле до 22,7 и 20,1% в мае и июне соответственно)", — говорится в обзоре.

На рынке ОФЗ объемы вложений нерезидентов в мае-июне росли медленнее, чем вложения резидентов, что привело к сокращению доли вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД на 97 базисных пунктов, до уровня 29,6%.

Анонсированное Минфином России повышение в 2020 году планируемых объемов размещения ОФЗ способствовало некоторому росту требуемых участниками премий на аукционах.

Также нерезиденты продали в мае и июне акций российских компаний на 36,9 и 66,7 миллиарда рублей соответственно, свидетельствуют данные обзора ЦБ.

"Нетто-продавцами на вторичном биржевом рынке акций выступали нерезиденты и дочерние иностранные организации, в мае и июне продажи составили 36,9 и 66,7 миллиарда рублей соответственно", — говорится в обзоре.

Остальные категории участников осуществляли покупки. "Основными покупателями были СЗКО (системно значимые кредитные организации), они приобрели акций на сумму 24,4 миллиарда рублей в мае и на 52,6 миллиарда рублей в июне. Покупки НФО (некредитные финансовые организации) и банков, не входящих в число СЗКО, за два месяца составили 26,6 миллиарда рублей", — оценили в Центробанке.

При этом нерезиденты в мае-июне купили валюты на внутреннем (спот) рынке на 76,2 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ рисков финансовых рынков.

"В совокупности иностранные участники приобрели в мае-июне валюты в рублевом эквиваленте на сумму 76,2 миллиарда рублей. В июне нерезиденты и дочерние иностранные банки перешли от нетто-покупок к нетто-продажам иностранной валюты на внутреннем (спот) рынке, что указывает на снижение ожиданий возможного роста курсовой волатильности в будущем", — говорится в обзоре.

На рынке валютных свопов нерезиденты c первой половины мая начали снижать короткую позицию по рублю, что означает снижение интереса нерезидентов к хеджированию валютного риска. За два месяца совокупная короткая позиция по рублю нерезидентов и дочерних иностранных банков сократилась на 5,6 миллиарда долларов, оценил ЦБ.

"Таким образом, наблюдаемая в мае-июне тенденция свидетельствует о стабилизации ситуации на российском валютном рынке и снижении ожиданий возможных в будущем рисков курсовой волатильности", — считает регулятор.