МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль умеренно растет к доллару и больше – к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,13 доллара.

Укрепление рубля продолжается третий день подряд, несмотря на негативную динамику рынка нефти и западных фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск снижался на 18 копеек до 70,93 рубля, курс евро терял 50 копеек до уровня 80,09 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – 3-Й ДЕНЬ РОСТА

Российская валюта по инерции прибавляет третий день подряд против доллара и евро, корректируя предыдущее снижение. При этом внешний фон посылает негативные сигналы.

Основные европейские фондовые индексы опустились в четверг в пределах 1,7% на фоне падения аппетита к риску из-за опасений вокруг пандемии коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в США уже двое суток регистрируют примерно по 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, за все время в США выявили 3 миллиона случаев, а во всем мире — свыше 12 миллионов.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщение агентства Рейтер о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует доработать на этой неделе нормативные требования, которые запретят правительству США покупать товары или услуги у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE. Американские фондовые индексы на этом фоне вечером теряли 0,7-1,4%. Рынок нефти в таких условиях снижается на 2,2% до 42,36 доллара за баррель.

Таким образом, российская валюта продолжила укрепление, несмотря на ухудшение внешних условий, в частности, снижение цен на нефть, резюмирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Впрочем, динамика валют развивающихся рынков оказывает рублю поддержку, добавляет он.

В итоге, доллар и евро вечером теряют к рублю 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара завершит эту неделю в диапазоне 70,3-71,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Наблюдаемое укрепление курса российской валюты во второй половине недели, по нашим оценкам, может быть вызвано действием локальных факторов, среди которых мы отмечаем повышение спроса на рублевую ликвидность компаниями для уплаты дивидендов. Настроения на рынке остаются в зоне risk-on, инвесторы пока что игнорируют ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в мире. На более дальнем горизонте риски ослабления рубля сохраняются", — добавил он.

Несмотря на сегодняшнее снижение, доллар продолжает движение в нижней половине диапазона 70-75 рублей, отметил Зварич.

"Ухудшение же внешней конъюнктуры может в ближайшие сессии вызвать активизацию продаж рубля, что позволит американской валюте отыграть часть потерь, понесенных в последние три сессии", — добавил он.