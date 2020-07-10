МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Россия за несколько лет уже более-менее адаптировалась к санкциям, поэтому риски второй волны коронавируса и, соответственно, новых карантинных мер — более опасны для курса рубля, чем возможные новые санкции Запада против РФ, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

В текущий момент на курс рубля влияет несколько факторов: цены на нефть, выход средств нерезидентов из ОФЗ, коронавирус и возможные санкции из-за "Северного потока —2", считает начальник отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Брокер" Сергей Кучин.

КОРОНАВИРУС СТРАШНЕЕ САНКЦИЙ

Если же выбирать из двух рисков (санкции и вирус), для рубля более значима все-таки эпидемия, полагает аналитик компании "Фридом финанс" Валерий Емельянов. Текущее падение российской валюты (а с начала года рубль потерял восьмую часть своей стоимости) более чем на 90% объясняется удешевлением нефти, которое, в свою очередь, связано с обвалом глобального спроса из-за карантинных мер на фоне пандемии, оценивает он.

"Если предположить, что сейчас пойдет вторая волна COVID-19, и внешние сырьевые рынки снова схлопнутся, нефть вполне может застрять на уровне 30-35 долларов, что приведет к росту доллара до 77-80 рублей", — оценил Емельянов.

Если же рассматривать сценарий, что введены обещанные новые санкции, но эпидемия пошла на спад, то доллар вряд ли закрепится выше 73 рублей, полагает эксперт. "Если, конечно, Россия не ответит ассиметрично в стиле заморозки долларовых счетов или отказа от погашения валютного долга. При таком развитии событий (крайне маловероятном) доллар может легко уйти за 90 рублей и выше", — уточнил Емельянов.

Коронавирусные риски — более широкая проблема, чем санкции, влияющая и на цены, и на объемы экспорта, и на российский бюджет, и на финансовые рынки, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Поэтому, сравнивая эти два фактора, я считаю, что неутихающая пандемия гораздо опаснее для устойчивости курса рубля", — добавил он.

"Впрочем, негатив от влияния коронавируса уже частично в цене, и мы не ожидаем новых жестких карантинных ограничений, как это было весной 2020 года", — дает оптимистичный прогноз начальник отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Брокер" Сергей Кучин.

НО COVID МОЖЕТ СДЕРЖАТЬ САНКЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ

Введение новых санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2" или сотрудничающих с ним, вполне реально, рассуждает Кучин из компании "БКС Брокер". Но такие действия вызовут напряженность не только в отношениях Москвы и Вашингтона, но и ЕС и США, немецкие политики открыто критикуют американцев за планы введения этих санкций и грозятся ответными мерами, говорит он.

Впрочем, даже в случае их введения влияние новых санкций на сам проект "Северный поток-2" будет нулевым, полагает Емельянов из "Фридом финанса". Россия по факту уже достраивает его сама, а запретить Германии пользоваться трубопроводом невозможно в принципе, пояснил он.

При этом в плане взаимосвязи санкций и коронавируса есть интересный момент. Чем более будут заняты страны Запада борьбой с коронавирусом, тем меньше у них будет ресурсов для инициирования новых санкций против РФ. Такая связь прослеживается, и не только в отношении России, говорит Емельянов из "Фридом финанса".

"После усиления пандемии администрация США резко притормозила с давлением на Китай и даже сняла часть ограничений на сотрудничество. Плюс стоит учитывать фактор предвыборной кампании. Американские избиратели сейчас гораздо больше озабочены отсутствием рабочих мест, чем событиями в России или где-то еще. И политики обеих партий отыгрывают ту повестку, которая более важна для электората", — резюмировал он.