События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июля
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:24
|CNY
|Китай — Объём выданных займов (июнь)
|1,48 млрд юаней
|1,8 млрд юаней
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июнь)
|289,6 тыс
|700 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июнь)
|13,7%
|12%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|185
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|263
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-21 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|543,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|266,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|43,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-49,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-2,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|23,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|11,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|99 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь 2020
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за июнь и 2кв2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 23.06.2020)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
|192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.06.2020)
|7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018
|4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019
|RUB
|ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020)
|0,036784587 — див-д 2018
|0,0544445744 — див-д 2019
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.06.2020)
|19,94 (2018 + нераспределенная прибыль прошлых лет) (ао, ап) — див-д 2018
|9,07 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (вопросы о комитете по инвестициям и о комитете по стратегии СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20200710/831752401.html