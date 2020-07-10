МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
11:24 CNY Китай — Объём выданных займов (июнь) 1,48 млрд юаней 1,8 млрд юаней
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) -0,1% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 0,4% 0,4%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (июнь) 289,6 тыс 700 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (июнь) 13,7% 12%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 185  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 263  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -21 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 543,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 266,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 43,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -49,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -2,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 23,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 11,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 99 тыс  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь 2020    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за июнь и 2кв2020    
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 23.06.2020) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019
  RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.06.2020) 7,792 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2018 4,5468 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2019
  RUB ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020) 0,036784587 — див-д 2018 0,0544445744 — див-д 2019
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 29.06.2020) 19,94 (2018 + нераспределенная прибыль прошлых лет) (ао, ап) — див-д 2018 9,07 (ао, ап) — див-д 2019
  RUB ФСК ЕЭС — СД (вопросы о комитете по инвестициям и о комитете по стратегии СД)    

 