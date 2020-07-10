МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Цена меди снижается в пятницу после четырех сессий роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.04 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,16% — до 2,832 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,09% — до 6300 долларов, алюминия — снизилась на 0,06%, до 1665 долларов, цинка — выросла на 1,17%, до 2156 долларов за тонну.

В течение недели стоимость металла активно росла, в том числе на фоне подъема на китайских биржах. КНР является крупнейшим потребителем этого промышленного металла. За четыре торговых дня медь подорожала почти на 3%.

Утром же в пятницу цены демонстрируют коррекционное снижение, инвесторы также обратили внимание на пессимизм на биржах АТР. Большинство индексов региона снижаются в пределах 2%.