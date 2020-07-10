МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале дня вслед за нефтью и мировыми фондовыми биржами.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,3% — до 2773 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1223 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дешевеет на 1,6% — до 41,67 доллара за баррель сорта Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,6-0,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона потеряли 0,6-2,2%, в частности, шанхайский Shanghai SE Composite Index — 1,9%, японский Nikkei 225 — 0,8%.