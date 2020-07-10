МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме TCS Group, в пятницу снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.56 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,05%, до 5,01 доллара, "Новатэка" — на 0,34%, до 144,5 доллара, "Лукойла" — на 0,73%, до 70,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,72%, до 5,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,66%, до 22,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,15%, до 26,01 доллара, "Северстали" — на 0,12%, до 12,26 доллара, НЛМК — на 2,62%, до 19,11 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,48%, до 0,93 доллара, Сбербанка — на 0,98%, до 11,61 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,84%, до 20,93 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,05%, до 4,99 доллара, бумаги "Магнита" — на 2,13%, до 13,75 доллара, расписки "Ленты" дешевели на 1,11%, до 2,44 доллара.