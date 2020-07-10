МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу в рамках коррекции после уверенного снижения днем ранее, а также при поддержке со стороны статданных из Франции и Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.37 мск немецкий индекс DAX повышался на 0,21%, до 12515,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 4928,06 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,32% — до 6069,7 пункта.

В пятницу на европейских рынках отмечается умеренный коррекционный рост после того, как в четверг они опустились в пределах 1,7% на опасениях вокруг пандемии коронавируса.

Кроме того, поддержку настроений инвесторов оказывает статистика по промышленному производству из Франции и Италии. Во Франции в мае показатель вырос на 19,6% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 15,1%. "Франция движется к выходу из связанного с коронавирусом кризисом, похоже, быстрее, чем многие ее европейские партнеры", — сказал газете Wall Street Journal ведущий экономист по еврозоне в Citi Гийом Менуэ (Guillaume Menuet).

Также с оптимизмом трейдеры восприняли данные по объему промышленного производства в Италии, который подскочил сразу на 42,1% в мае по сравнению с апрелем, хотя эксперты прогнозировали рост на 22,8%. Итальянский индекс FTSE MIB растет на 0,5%, до 19603,42 пункта.