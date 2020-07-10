МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс евро перешел к незначительному росту по отношению к доллару в пятницу днем после статистики из Франции и Италии, которая помогает ослабить опасения за перспективы восстановления экономики еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару рос до 1,1286 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1281 доллара за евро. Ранее в пятницу евро снижался к доллару до 1,1255 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106,81 иены со 107,19 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,71 пункта.

Поддержку курсу евро оказывает статистика по промышленному производству из Франции и Италии. Во Франции в мае показатель вырос на 19,6% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 15,1%. В Италии промпроизводство подскочило сразу на 42,1% по сравнению с апрелем, хотя эксперты прогнозировали рост на 22,8%.

В то же время более надежная иена пользуется спросом в паре с долларом из-за сохраняющихся опасений вокруг продолжающегося распространения коронавируса, которое оказывает давление на всю мировую экономику. "Валютные пары торгуются с отказом от риска. Японская иена торговалась в очень узком торговом диапазоне на протяжении всего кризиса. Мы определенно вернулись к нижней части этого диапазона", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).