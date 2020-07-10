МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 14,45 копейки — до 80,2689 рубля, курс доллара поднялся на 34,98 копейки — до 71,2298 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 12,74 копейки, составив 75,2974 рубля.