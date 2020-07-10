10 июл — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня снижаются. Инвесторы предпочитают скупать защитные государственные облигации, сомневаясь в том, что экономике удастся быстро восстановиться после пандемии и карантина.

Фьючерсы на S&P 500 понизились на 0,4%. На европейских рынках акций наблюдался небольшой рост, Stoxx Europe 600 набрал 0,2%. На азиатских рынках акций торги преимущественно завершились со снижением, в Китае ключевой индекс прервал сильное ралли.

Мировых инвесторов все больше тревожит, как дальнейшее распространение коронавируса в США скажется на национальной экономике. Спрос на гособлигации вырос. Доходность 30-летних казначейских облигаций США опустилась до 1,279%, минимальной отметки с мая, а доходность 10-летних казначейских облигаций – до 0,582%, самого низкого уровня с апреля.

"Рано или поздно приходится смириться с тем, что пандемия Covid-19 не закончилась и что до появления вакцины она будет влиять на экономическую жизнь, а меры социального дистанцирования сохранятся", – говорит директор Mediolanum International Funds по рыночной стратегии Брайан О'Райли.

В Китае сегодня прервалась череда роста ведущих фондовых индексов. Shanghai Composite по итогам торгов упал на 1,95%. По состоянию на конец сессии четверга он вырос за восемь сессий на 16,5%. Согласно Dow Jones Market Data, это сильнейший восьмидневный прирост с марта 2008 года.

Власти дали понять, что обеспокоены избыточным подъемом и угрозой надувания пузыря, как это случилось в 2015 году. Государственная финансовая газета указала на важность долгосрочных инвестиций.

По словам Альвина Нгана, стратега из гонконгской брокерской компании Zhongtai International Holdings, некоторые инвесторы, в особенности институциональные, могли продавать акции для фиксации прибыли. Он добавил, что сигналом к распродаже в Китае могли послужить заявления для регуляторов, согласно которым крупные игроки, подобные Фонду Государственного совета по социальной защите (пенсионному фонду), стали отказываться от акций.

"После того как власти стали высказываться умереннее, энтузиазм рынка может поубавиться. Однако настрой все еще очень хороший", – заметил Нган.

Нефть марки Brent подешевела на 1,5% до 41,72 доллара за баррель на фоне опасений насчет того, что рост числа случаев заражения коронавирусом нарушит восстановление спроса на нефтегазовом рынке.

Акции датской пивоваренной компании Carlsberg повысились в цене на 5%, после того как она сообщила о восстановлении своих продаж в Европе и Китае после отмены карантина.

— Авторы Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com, Xie Yu, Yu.Xie@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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