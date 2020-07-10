МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается четвертый день подряд по индексу Мосбиржи, отыгрывая негативную динамику рынка нефти.

Снижение американских фондовых фьючерсов и курса рубля добавляет перед выходными негатива в динамику российского рынка.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.21 мск опустился на 0,2%, до 2778 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,2%, до 1232 пункта.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕГО НЕГАТИВА

Российский фондовый рынок в пятницу продолжает снижаться по основным биржевым индексам, отыгрывая ухудшившийся внешний фон. Рынок нефти теряет днем 1,8%, до 41,59 доллара за баррель. Падение цен на нефть резко ускорилось в пятницу после новостей о снятии Национальной нефтяной компанией Ливии (National Oil Corp., NOC) режима "форс мажора" со всех портов для экспорта сырья.

Кроме того, трейдеры отыгрывают новый доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году до 5,3 миллиона баррелей в сутки с рекордных 5,7 миллиона баррелей в сутки, прогнозируемых ранее.

Американские фондовые фьючерсы днем снижаются на 0,1-0,3%. Мировых инвесторов все больше тревожит, как дальнейшее распространение коронавируса в США скажется на национальной экономике.

В лидерах снижения цены на российском рынке — бумаги НЛМК (-3,6%), "Алросы" (-3,2%), ОГК-2 (-2,3%), акции "Роснефти" (-1,4%). Растут бумаги Petropavlovsk (+4,5%), "Полюса" (+1,4%) – на фоне подорожавшего золота. Также дорожают акции Мосбиржи (+1,7%), "Яндекса" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня российский рынок акций снижается, так как инвесторы опять уходят от риска, рассуждают аналитики Альфа-банка. До конца дня будет отмечаться боковой тренд на российском рынке акций на фоне рекордного роста числа инфицированных COVID-19 в США и перспектив дальнейшего введения карантинных мер, сдерживающих восстановление экономики, считают в банке.

"Восьмидневное ралли на рынках акций материкового Китая приостановилось – государственные фонды начали распродажи после сообщений о том, что власти хотят сбавить темпы роста рынков. Акции компаний циклических отраслей сегодня останутся под давлением, особенно бумаги производителей металлов. Следующим катализатором для рынков станет сезон финансовой отчетности за второй квартал, который стартует уже на следующей неделе", — полагают аналитики Альфа-банка.

До конца торгов пятницы не исключено техническое восстановление российского рынка акций, говорит Александр Осин из компании "Фридом финанс". Индекс Мосбиржи к закрытию останется в диапазоне 2760-2810 пунктов, оценил он.