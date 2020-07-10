МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы с тревогой следят за очередными рекордами по числу заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,36%, до 25479,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 10705,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 3131,88 пункта.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа в США зафиксировали более 63 тысяч случаев заражения. Более 900 человек с COVID-19 скончались. Всего же, по данным университета, за все время в США выявили более 3 миллионов случаев.

Многих инвесторов пугает перспектива повторного ввода карантинных мер, которые повлекут за собой замедление восстановления крупнейшей мировой экономики, которой уже был нанесен значительный урон с момента начала пандемии.

Акции Occidental Petroleum и Exxon Mobil тем временем упали на премаркете на 1,3% и 1% соответственно на фоне снижения цен на нефть из-за опасений по поводу темпов восстановления экономики и спроса на топливо.