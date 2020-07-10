МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается к доллару и к евро на фоне ослабления аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Три дня укрепления российской валюты сменились перед выходными ее снижением на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.02 мск повышался на 19 копеек, до 71,10 рубля, курс евро — на 22 копейки, до уровня 80,22 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российская валюта после трех дней роста перешла к снижению против доллара и евро, в конце концов обратив внимание на негативный внешний фон.

Рынок нефти теряет днем 1,1%, до 41,88 доллара за баррель. Падение цен на нефть резко ускорилось в пятницу после новостей о снятии Национальной нефтяной компанией Ливии (National Oil Corp., NOC) режима "форс мажора" со всех портов для экспорта сырья, введенного ранее из-за блокировки нефтяных объектов.

Кроме того, трейдеры отыгрывают новый доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году до 5,3 миллиона баррелей в сутки с рекордных 5,7 миллиона баррелей в сутки, прогнозируемых ранее.

Американские фондовые фьючерсы днем снижаются на 0,2-0,4%. Мировых инвесторов все больше тревожит, как дальнейшее распространение коронавируса в США скажется на национальной экономике.

В итоге, доллар и евро днем растут к рублю на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется ниже 3 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Наблюдаемый сейчас уровень курса около 71 рубля за доллар пока выглядит как локальная точка равновесия рыночных денежных потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями, рассуждает экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Однако в отсутствие важной статистики фокус инвесторов может оставаться смещенным на историю с COVID-19, поэтому сценарий неизменности курса или умеренного ослабления рубля в течение сегодняшнего дня пока выглядит для нас основным, особенно принимая во внимание фактор окончания рабочей недели", — добавил он.

Негативными факторами для рубля выступает снижение Минфином объема продажи валюты в рамках бюджетного правила, а также возросшая вероятность снижения интереса нерезидентов к ОФЗ при нынешних условиях, считает Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития.

"Кроме того, на российской валюте негативно сказываются обратные конверсии полученных нерезидентами рублевых дивидендов, плюс сообщения санкционной тематики, которые вновь вернулись в новостную повестку. На будущей неделе на рубль продолжит влиять стоимость нефти, а также информация по числу заболевших коронавирусом в мире. В связи с этим прогнозируемый курс на следующую неделю: 69,5 — 71 рубль за доллар и 79,5 — 80,5 рубля за евро", — добавил он.