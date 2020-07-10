МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в октябре 2020 года запустить в 23 российских регионах платформу по удаленному приобретению финансовых продуктов — так называемый маркетплейс, рассказал РИА Новости управляющий директор по развитию электронных платформ Московской биржи Игорь Алутин.

Госдума в четверг приняла во втором и третьем чтении два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

По словам Алутина, на первом этапе клиентам маркетплейса будут доступны банковские вклады. "Далее будем расширять линейку инвестиционных продуктов, в первую очередь, за счет ОФЗ-н, а также страховых и кредитных предложений, а также расширять географию", — сказал он.

В рамках финансовой платформы биржа сможет предоставить клиентам сравнение предложений разных финансовых поставщиков, а также возможность тут же в единой системе удаленно и безопасно приобрести их и пользоваться ими. "Идея в том — чтобы создать надежный центр управления личными финансами для физических лиц и новый дистанционный канал продаж и обслуживания для финансовых компаний", — отметил он.

"Для заключения договоров с банками закон о финансовых платформах предусматривает вариант идентификации с личным присутствием клиента, которую мы планируем проводить с участием выездного представителя оператора платформы, как это уже происходит при доставке кредитных карт, и в офисах банков-партнеров в разных регионах России. При этом достаточно только один раз пройти идентификацию, чтобы в дальнейшем открывать любые счета в банках РФ без дополнительной идентификации", — рассказал Алутин.