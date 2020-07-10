МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу в основном растут после снижения четверга, трейдеры продолжают сохранять осторожность на фоне неопределенности относительно перспектив восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,35%, до 25795,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 3152,58 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,29%, до 10517,04 пункта, а днем ранее он достиг рекордных на данный момент 10578,1 пункта. В четверг S&P 500 упал на 0,56%, DJIA — на 1,39%, а NASDAQ вырос на 0,53%.

Риски и неопределенность вокруг восстановления мировой экономики сдерживают торги в регионе. Карантинные меры уже оказали влияние в первом полугодии на торговлю, производство, спрос и перевозки во всем мире, теперь аналитики прогнозируют снижение мирового ВВП в 2020 году.

В США уже третьи сутки подряд регистрируют примерно по 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, причем за предыдущий день показатель составил рекордные 63 тысячи, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Всего в стране 3,1 миллиона заболевших, в мире — 12,2 миллиона.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики. Уже на предстоящей неделе стартует сезон отчетностей, который традиционно начинается с крупных американских банков: J.P. Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Bank of America. Трейдеры обратят внимание на то, как на финрезультатах второго календарного квартала отразилась пандемия.

"Мы находимся в режиме ожидания. Поступает множество спекуляций и новостей, но ничего на данный момент не вносит фундаментальных изменений. На следующей неделе начинается сезон отчетов: вероятно, тогда мы увидим больше движения", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).