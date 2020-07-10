МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером вернулась к росту после снижения утром, сохранение опасений по поводу пандемии и перспектив восстановления экономики поддерживает спрос на металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35%, или на 6,35 доллара — до 1810,15 доллара за тройскую унцию. При этом 8 июля в ходе торгов цена достигала 1829,8 доллара — максимума с 14 сентября 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,47%, до 19,052 доллара за унцию.

На рынках продолжает сохраняться неопределенность относительно восстановления экономик из-за риска второй волны заражений коронавирусом. В США вновь фиксируют рекордное число новых случаев заболевания, а влияние от мер поддержки экономик пока остается неясным.

Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, сообщил университет Джонса Хопкинса, возле отметки в 60 тысяч показатель находится третий день подряд. Всего в стране, по данным университета, насчитывается 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, в мире — 12,2 миллиона.

"Золото может даже установить новый рекорд в этом году, если через рынки пройдет еще одна волна ухода от риска", — считает рыночный аналитик FXTM Хань Тань (Han Tan), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков. С начала недели золото подорожало на 1%, цена росла всю неделю, кроме четверга.