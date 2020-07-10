МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к иене снижается в пятницу вечером, трейдеры обеспокоены ростом числа заражений, особенно в США, что поддерживает спрос на японскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 мск курс доллара к иене снижался до 106,72 иены со 107,19 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1317 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1281 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 96,53 пункта.

В мире продолжают фиксировать рост числа случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев, в стране количество зараженных достигло 3,1 миллиона, в мире — 12,2 миллиона.

Риски второй волны заражений влияют на ожидания рынков по восстановлению экономики. В результате более надежные активы, такие как японская иена и золото, дорожают.

"Резкий рост подтвержденных случаев заражения привел к усилению опасений того, что возврат к масштабным ограничениям еще впереди. В то время, как карантин может заметно замедлить распространение вируса, это стоит экономике очень многого", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Goldman Sachs.