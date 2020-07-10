МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по индексу Мосбиржи почти на 0,7% на улучшении настроений игроков на фондовом рынке и растущей нефти, при этом по итогам недели индекс Мосбиржи символически потерял 0,03%, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 0,67%, до 2800,94 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,91%, до 1245,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.02 снижался на 3 копейки — до 70,88 рубля, курс евро рос на 19 копеек, до 80,19 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,49% — до 42,98 доллара за баррель.