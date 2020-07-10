МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу выросли примерно на 1%, поддержали настроения трейдеров сильные данные статистики по промпроизводству, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,76% — до 6095,41 пункта, французский CAC 40 — на 1,01%, до 4970,48 пункта, немецкий DAX — на 1,15%, до 12633,71 пункта.

Поддержали индексы данные по промышленному производству из Франции и Италии. Во Франции в мае показатель вырос на 19,6% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 15,1%. В Италии индикатор вырос сразу на 42,1% в мае по сравнению с апрелем, хотя эксперты прогнозировали рост на 22,8%.

Главным риском на рынках остается ситуация вокруг пандемии коронавируса. В США зафиксировали очередной рекорд по новым случаям заражений за сутки — 63 тысячи, сообщил ранее университет Джонса Хопкинса.

Акции Carlsberg подорожали на 6,4% после того, как компания сообщила о постепенном улучшении показателей к концу второго квартала из-за постепенного возобновления продаж в сфере общественного питания.