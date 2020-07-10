МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном увеличились в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,28%, до 5,08 доллара, "Новатэка" — на 1,79%, до 147,6 доллара, "Лукойла" — на 0,39%, до 71,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,3%, до 5,62 доллара, "Газпром нефти" — на 0,66%, до 22,9 доллара.

Цена расписок "Норникеля" осталась на уровне предыдущего закрытия в 26,05 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,33%, до 12,31 доллара, НЛМК — подешевели на 2,39%, до 19,16 доллара.

Бумаги ВТБ поднялись в стоимости на 0,37%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 1,62%, до 11,91 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,69%, до 21,1 доллара.

GDR АФК "Система" опустилась в цене на 1,5%, до 4,92 доллара, стоимость расписок "Магнита" уменьшилась на 2,42%, до 13,71 доллара. Цена бумаг "Ленты" поднялась на 0,81%, до 2,49 доллара.