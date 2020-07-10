МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу на улучшении внешнего фона и растущих котировках нефти марки Brent, при этом индексу Мосбиржи удалось по итогам недели удержаться выше "круглой" отметки в 2800 пунктов, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,67%, до 2800,94 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,91%, до 1245,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.43 мск снижался на 3 копейки — до 70,88 рубля, курс евро рос на 10 копеек, до 80,1 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,99% — до 42,77 доллара за баррель.

"Быки" воспрянули духом перед насыщенной неделей", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – депозитарные расписки Petropavlovsk (6,47%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,33%), акции Московской биржи (2,06%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,9%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,71%), а также обыкновенные акции "Ростелекома" (1,67%), обыкновенные акции Сбербанка (1,67%), депозитарные расписки Х5 (1,61%) и акции "Новатэка" (1,46%).

Среди лидеров снижения – акции компании "Городские инновационные технологии" (-4,32%), НЛМК (-3,79%), "Алросы" (-2,81%), ТГК-1 (-1,86%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,81%), а также акции "Распадской" (-1,79%), АФК "Система" (-1,57%), ГК "ПИК" (-1,54%), ОГК-2 (-1,51%) и префы "Центарльного Телеграфа" (-1,47%).

"Акции НЛМК и "Алросы" шли вниз под давлением дивидендных отсечек. Кроме того, "Алроса" опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за июнь, которые показали падение продаж алмазов до 31 миллиона долларов против 222 миллиона долларов годом ранее и 40 миллионов долларов в мае текущего года", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"Рынок акций РФ провел завершение недели в смешанной динамике. Участники торгов видят все меньше поводов для роста, в то время как риски второй волны пандемии постепенно начинают реализовываться в виде повторных вспышек заболеваемости, в том числе в США и Европе. Эти опасения могут продолжить давить на рыночные настроения и в начале будущей недели, при этом для российского рынка отдельным фактором давления останутся дивидендные отсечки", — указывает Александр Бахтин из "БКС Премьер"

Нефть между тем может усилить ценовую волатильность в ожидании решения ОПЕК+ в части продления сделки по сокращению добычи сырья, считает он.

"Важной макростатистики в понедельник не ожидается, основной фокус участников торгов сохранится на вирусном новостном фоне и динамике нефтяных цен. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи сформируется в понедельник в диапазоне 2750-2820 пунктов", — добавляет Бахтин.

Краткосрочная картина на рынке остается нейтральной, а среднесрочная – позитивной, — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"Игроки на повышение берут все больше пауз на раздумья и не спешат с широкомасштабными покупками. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2730-2820 пунктов", — прогнозирует она.