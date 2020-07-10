МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. "Ростелеком" уже принял стратегию цифровой трансформации, о необходимости разработки которой госкомпаниями заявлял премьер-министр РФ, сообщил РИА Новости вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг заявил, что компании с госучастием должны подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений. Эти программы будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию. В Минкомсвязи сообщили РИА Новости, что министерство готовит и в третьем квартале представит методические рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний.

В "Ростелекоме" уже реализуется соответствующая стратегия.

"В "Ростелекоме" принята стратегия цифровой трансформации, направленная на создание экосистем сервисов и услуг, улучшение качества клиентского сервиса, развитие человеческого капитала, модернизацию технологической платформы и повышение операционной эффективности. Стратегия предполагает интенсивное использование отечественных технологий как в развитии сетевой и информационной инфраструктуры, так и процессе создания новых продуктов и услуг", — сказал вице-президент "Ростелекома".

"Ростелеком" сам является разработчиком программного обеспечения различного назначения, которое включено в единый реестр отечественного ПО (ведет Минкомсвязь). Например, в реестр включена единственная российская мобильная операционная система "Аврора", которую разработала дочерняя компания "Ростелекома" – "Открытая мобильная платформа".

Как уточнили в пресс-службе "Ростелекома", все крупные государственные инфраструктурные и ИТ-проекты, в которых принимает участие "Ростелеком", на 100% реализуются на базе отечественного оборудования и решений. "Это оказание универсальных услуг связи и проект устранения цифрового неравенства (строительство 14 тысяч точек доступа Wi-Fi в малых сельских населенных пунктах), обеспечение высокоскоростным доступом в интернет социально значимых объектов (более 30 тысяч учебных заведений, фельдшерско-акушерских пунктов, подразделений МВД, МЧС и Росгвардии и др.)", — напомнили в компании.

Кроме того, там добавили, что также "Ростелеком" выступает цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. В переписи будут задействованы 360 тысяч планшетов отечественного производства с предустановленной операционной системой "Аврора" и специальным ПО с электронным переписным листом для переписчика.