МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Доли Rinsoco Trading и "Уралхима", которые являются основными акционерами "Уралкалия" (одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире), увеличились после погашения квазиказначеских акций "Уралкалия", следует из материалов производителя.

"Уралкалий" 29 июня сообщил о присоединении к себе своей структуры "Уралкалий-Технология", которая являлась владельцем пакета квазиказначейских акций производителя. На следующий день, 30 июня, компания сообщила о погашении данного пакета — 1 миллиарда 667 миллионов 429 тысяч 892 обыкновенных акций (56,8% обыкновенных акций, 56,2% уставного капитала).

В пятницу "Уралкалий" сообщил об изменении долей своих основных акционеров. Так, доля компании Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка выросла до 53,71% от общего количества обыкновенных акций с 23,21%. Доля Rinsoco Trading в уставном капитале теперь составляет 53,63%.

В свою очередь "Уралхим" Дмитрия Мазепина увеличил долю в обыкновенных акциях "Уралкалия" до 46,29% с 19,99999%.

Производственные активы "Уралкалия" включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.