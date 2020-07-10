ВАШИНГТОН, 10 июл /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США выросли в пятницу на оптимизме по борьбе с пандемией коронавируса, индекс высоких технологий NASDAQ побил очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,07% до 3186,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на на 0,70%, до очередного рекорда в 10620,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,43%, до 26074,75 пункта. Все три индекса показали повышение за неделю.

Акции фармацевтической компании Gilead Sciences выросли на 2,16% до 76,32 доллара за акцию на новых данных клинического применения препарата ремдесивир, который, как выяснилось, снижает риск смерти пациентов от COVID-19.