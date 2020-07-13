МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. ВЭБ разработал первую версию методических рекомендаций по "зеленому финансированию" на основе национальных приоритетов, в частности национального проекта "Экология", говорится в сообщении госкорпорации.

"ВЭБ.РФ опубликовал на своем сайте первую версию методических рекомендаций по "зеленому финансированию" и призывает экспертное и бизнес-сообщество вносить предложения по его совершенствованию. Рекомендации определяют архитектуру национальной системы "зеленых финансов", в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях", — следует из сообщения.

В релизе говорится, что рекомендации призваны задать ориентир для российских предприятий и банков в отношении того, что такое "зеленый проект" и "зеленый финансовый инструмент". Кроме того, доступное финансирование для "зеленых проектов" позволит качественно и количественно увеличить объем инвестиций в проекты по очистке воды и воздуха, переработке отходов, экологичному общественному транспорту и "зеленой электрогенерации". Отмечается, что документ разрабатывался в обсуждении с министерствами, ведомствами, Банком России, экспертным и бизнес-сообществом, российскими и иностранными экспертами.

"В рамках механизмов фабрики проектного финансирования госкорпорация намерена предоставлять "скидку за зеленость", которая позволит поощрить проекты, соответствующие методическим рекомендациям. Доля участия ВЭБ в "зеленых проектах" в рамках льготного транша фабрики проектного финансирования будет достигать 40%, что позволит ощутимо снизить общую стоимость кредитных средств", — сказал первый заместитель председателя ВЭБ Николай Цехомский, слова которого приводятся в релизе.

"В госкорпорации ожидают, что инициаторы "зеленых проектов" получат доступ к более дешевому зарубежному финансированию, так как методические рекомендации ВЭБ совместимы с передовыми международными стандартами", — сообщил заместитель председателя ВЭБ Алексей Мирошниченко.

В релизе также сказано, что рекомендации по "зеленому финансированию" разработаны на основе национальных приоритетов, в частности национального проекта "Экология". Был учтен опыт крупнейших международных организаций в этой области, а также опыт ЕС и Китая. Следить за целостностью и совершенствовать стандарт будет создаваемый в настоящий момент экспертный совет ВЭБ по устойчивому развитию, в который войдут ведущие мировые эксперты в области "зеленого финансирования" и устойчивой инфраструктуры.