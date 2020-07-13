События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июля
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-7,7%
|-2,1% (факт)
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|18:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|18:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (июнь)
|-399 млрд долл
|-863 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 2кв2020
|RUB
|АК АЛРОСА — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020)
|5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018
|3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020)
|0 (ао), 110 (ап) — див-д 2018
|0 (ао), 13,07 (ап) — див-д 2019
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2020 (ВОСА — 30.06.2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв2019, фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) — див-д 2020
|RUB
|Мостотрест — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20200713/831761140.html