МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -7,7% -2,1% (факт)
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
18:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
18:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (июнь) -399 млрд долл -863 млрд долл

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Северсталь — операционные результаты за 2кв2020    
  RUB АК АЛРОСА — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020) 5,93 (1П2018) + 4,11 (фин) — див-д 2018 3,84 (1П2019) + 2,63 (фин) — див-д 2019
  RUB Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 30.06.2020) 0 (ао), 110 (ап) — див-д 2018 0 (ао), 13,07 (ап) — див-д 2019
  RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2020 (ВОСА — 30.06.2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв2019, фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) — див-д 2020
  RUB Мостотрест — СД (о созыве ВОСА)    

 