МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет на 2,6%, риски по поставкам из-за ситуации в Чили поддерживают котировки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 2,6% — до 2,9897 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,78% — до 6412 долларов, алюминия — на 1,47%, до 1688,5 доллара, цинка — на 1,74%, до 2193,5 доллара за тонну.

Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на профсоюз, на шахте Zaldivar в Чили, принадлежащей Antofagasta Minerals, работники проголосовали за проведение забастовки. В связи с этим инвесторы опасаются перебоя в поставках, что поддерживает стоимость меди.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордных более чем 230 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире за сутки, а общее число случаев COVID-19 за все время превысило 12,5 миллиона.