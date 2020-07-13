МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,91%, до 5,12 доллара, "Новатэка" — на 0,41%, до 148,2 доллара, "Лукойла" — на 0,64%, до 72,06 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,16%, до 5,61 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,33%, до 22,98 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,69%, до 25,87 доллара, "Северстали" — росла на 1,1%, до 12,45 доллара, НЛМК — повышалась на 0,76%, до 19,3 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,14%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 0,57%, до 11,98 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,66%, до 21,45 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,17%, до 4,98 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,8%, до 13,82 доллара, расписки "Ленты" дешевели на 0,1%, до 2,49 доллара.