МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в понедельник в ожидании начала сезона корпоративной отчетности за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.15 мск немецкий индекс DAX повышался на 1,1%, до 12773,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 5014,94 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 1,17%, до 6166,45 пункта.

Инвесторы с оптимизмом ждут начала сезона корпоративной отчетности за первое полугодие и второй квартал, который традиционно открывают американские банки. Во вторник в США отчитаются такие представители банковского сектора как JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo, а в среду и четверг — Goldman Sachs, Bank of New York и Morgan Stanley.

Старший рыночный аналитик TF Global Markets Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, отметил, что трейдеры сосредоточены на сезоне отчетностей, который стартует во вторник в надежде, что он задаст оптимистичный тон для роста фондовых рынков.

Участники торгов в Европе также обратили внимание на закрытие фондовых рынков в США и Азии. Американские биржи США в пятницу закрылись ростом в пределах 1,5% на оптимизме по борьбе с пандемией коронавируса, вслед за ними уверенным подъемом завершили торги понедельника и рынки Азии.