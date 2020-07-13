13 июля — Dow Jones. Мировые фондовые рынки сегодня повышаются. Инвесторы переключили внимание на отчетность ведущих американских компаний, которая будет опубликована на этой неделе и даст им возможность оценить влияние пандемии коронавируса на бизнес.

Фьючерсы на S&P 500 набрали 0,3%. На прошлой неделе индекс вырос почти на 1,8%, несмотря на всплеск количества зараженных коронавирусом в некоторых американских штатах.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,4%. Немецкий и французский рынки возглавили повышение. Большинство азиатских индексов сильно выросли. Так, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%.

Инвесторы и трейдеры ждут начала сезона корпоративной отчетности в США и Европе, чтобы оценить форму и темпы восстановления экономики после спада, вызванного эпидемией. Экономисты в целом ожидают, что квартал, завершившийся в июне, вероятно, был пиком спада, но масштабы ущерба пока неизвестны. Рост числа зараженных в США вынудил вернуть ограничения на деятельность компаний и проведение общественных мероприятий в некоторых регионах и грозит подорвать восстановление экономики.

"Есть некоторые надежды в связи с общим характером грядущего сезона отчетности, – пояснила Джейн Фоули, старший валютный аналитик Rabobank. – Все списали второй квартал со счетов, однако ожидания на третий квартал высоки. Рынку, возможно, придется немного снизить ожидания по прибыли".

PepsiCo позднее сегодня даст неофициальный старт сезону отчетности для американских компаний. На этой неделе в США также отчитаются некоторые крупнейшие банки, авиакомпании и другие бизнес-лидеры.

Как полагают инвесторы и аналитики, текущее ралли на фондовом рынке, по всей видимости, пострадает от опасений насчет долгосрочных перспектив.

"В некоторый момент рынок может столкнуться с порцией реализма, – добавила Фоули. – Новости о снижении кредитных рейтингов и банкротствах приведут к более реалистичным прогнозам в отношении ущерба от Covid".

Ралли на китайском рынке сегодня продолжилось. Shanghai Composite с начала года повысился примерно на 12,5% и является одним из мировых лидеров. Индекс вырос по итогам 9 из последних 10 сессий.

Растущая уверенность в восстановлении китайской экономики после коронавируса воодушевляет иностранных институциональных инвесторов и миллионы местных индивидуальных инвесторов вкладывать средства в китайский рынок. Государственные СМИ Китая активно рассказывали о преимуществах "процветающего бычьего рынка", но затем попытались умерить чрезмерный энтузиазм инвесторов, напомнив им о необходимости мыслить в долгосрочной перспективе.

Как полагает Винсент Вэнь, инвестиционный менеджер KCG Securities Asia, ралли на фондовом рынке Китая было слишком стремительным. По его словам, динамику на этом рынке определяют политические факторы, и инвесторы обращают слишком много внимания на официальные заявления и перспективы мягкой денежно-кредитной политики. "По существу, реальная экономика остается слабой, а путь к восстановлению – сложным", – добавил Вэнь.

Нефть марки Brent подешевела на 1,2% до 42,73 доллара, а нефть марки WTI – на 1,3%. Альянс нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией призывает ОПЕК и ее союзников начать увеличение добычи в августе, о чем представители группы сообщили на выходных. По словам аналитиков, это давит на нефтяные цены.

Доходность 10-летних американских бондов выросла с пятничных 0,633% до 0,638%.

Американские рынки, судя по всему, продолжат повышаться, несмотря на то, что число случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки в штате Флорида, превысило 15 000, что является рекордным суточным показателем среди штатов с начала пандемии. На прошлой неделе в 32 штатах прирост новых случаев составил минимум 10%, в результате чего эксперты из области здравоохранения предупредили, что остановить распространение вируса может быть сложно.

"Увеличение количества зараженных в США уже не вызывает столько страха, как раньше, – пояснила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. – Уровни смертности растут не так быстро, как уровни заболеваемости. Это говорит либо о том, что с вирусом теперь справляются лучше, чем раньше, или же о том, что он поразил более молодые слои населения, поэтому экономическое воздействие, вероятно, будет менее суровым".

— Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ