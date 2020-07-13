МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник демонстрирует слабую разнонаправленную динамику по отношению к евро и иене, поскольку трейдеры воздерживаются от активных действий на валютном рынке в ожидании новой порции макроэкономической статистики из США позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1314 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1298 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107 иен со 106,89 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,08%, до 96,57 пункта.

В понедельник на валютном рынке отмечается слабая динамика. Инвесторы ждут статистику за июнь из США: по инфляции во вторник, промпроизводству — в среду и розничным продажам — в четверг. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США ускорилась в отчетном месяце до 0,6% с 0,1% в мае. При этом рост объема розничных продаж в США в месячном выражении, согласно прогнозам, замедлился до 5% с 17,7% в мае, а рост объема промышленного производства, наоборот, ускорился до 4,4% в месячном исчислении с 1,4% в мае.

Индекс доллара начинает уже четвертую неделю с негативной динамики. Как пишет агентство Рейтер, это может быть связано со снижением спроса на американскую валюту в качестве более надежного актива из-за надежд на то, что худшие моменты связанного с коронавируса кризисом остались позади. На этом фоне аналитики ждут продолжения негативной динамики курса доллара к мировым валютам.

"Мы ожидаем продолжения снижения курса доллара… и укрепления евро к доллару до отметки 1,15 доллара за три месяца", — приводит агентство мнение старшего валютного аналитика Danske Bank Ларс Спарресо Мерклин (Lars Sparresø Merklin).