МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Совет директоров онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter одобрил вторичный листинг на Московской бирже, сообщает компания.

"Совет директоров компании одобрил вторичный листинг американских депозитарных акций (ADS) компании на Московской бирже с целью расширения базы инвесторов компании, в том числе российских инвесторов, не присутствующих на рынке NASDAQ Global Select", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что торги акций компании на Московской бирже начнутся в начале четвертого квартала 2020 года. Котировка и расчет будут производиться в российских рублях.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.