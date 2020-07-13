МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на фоне публикации финансовых отчетов компаний США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,76%, до 26175,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 10937 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 3200,88 пункта.

Инвесторы следят за публикацией отчетов американских компаний. Так, американская PepsiCo Inc. в понедельник отчиталась о снижении выручки компании во втором квартале на 3%, до 15,945 миллиарда долларов. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали падения выручки до 15,35 миллиарда долларов. Акции PepsiCo дорожают на предварительный торгах на 2,6%.

Тем временем, бумаги американского производителя электромобилей Tesla растут на предторгах на 6,7%, продолжая пятничный рост. По итогам торгов пятницы акции компании подорожали почти на 11%.

Во вторник ожидается публикация отчетов трех крупнейших американских банков JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo&Co и Citigroup. Аналитики ожидают что выручка банков по итогам второго квартала 2020 года составила 30,41 миллиарда долларов, 18,37 миллиарда и 18,78 миллиарда долларов соответственно.