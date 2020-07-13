МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в понедельник днем слабо снижается к доллару и сильнее — к евро на неоднозначном внешнем фоне и ослаблении нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.30 мск понедельника рос на 11 копеек — до 70,84 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 80,24 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,16% — до 42,74 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

С утра азиатские биржи бодро росли, фьючерсы на фондовые индексы США также поднимались, однако стоимость нефти марки Brent заметно снижалась. На этом неоднозначном фоне рубль на открытии торгов показал восходящую динамику к доллару, однако затем ушел в минус, где в основном и находился первую половину торгов.

Впрочем, к текущему моменту рубль компенсировал большую часть дневных потерь и сейчас торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия к доллару.

К европейской валюте курс рубля снижается с начала торгов. При этом если в начале дня рубль терял порядка 10 копеек, то затем в моменте – уже 48 копеек на фоне укрепления евро на международном валютном рынке форекс, где европейская валюта прибавляет к доллару 0,3%.

Валюты других развивающихся рынков в основном символически укрепляются к доллару. К текущему моменту малайзийский ринггит растет на 0,08%, мексиканский песо — на 0,02%, южноафриканский ранд — на 0,2%, турецкая лира — на 0,05%. Тайский бат снижается на 0,14%, при этом индийская рупия торгуется на уровне предыдущего закрытия.

ФАКТОРЫ РИСКА

В начале текущей недели рубль показывает неоднозначную динамику, сопровождающуюся моментами ослабления, отмечает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".

"Влияет статистика ЦБ относительно сальдо платежного баланса… Постепенное снятие ограничений по всей стране сопровождается ростом спроса, в том числе на импорт, а соответственно, и на иностранную валюту. Вероятно, по итогам июля ухудшится показатель платежного баланса", — говорит он. Сохраняются и риски, обусловленные санкционной риторикой.

Давление на рубль оказывает и период выплаты дивидендов российскими компаниями, сопровождающийся повышенным спросом на валюту, т.к. зарубежные инвесторы и часть российских конвертируют поступающие дивиденды, добавил аналитик.

Григорий Жирнов из Нордеа-банка в свою очередь напомнил, что на этой неделе в РФ стартует налоговый период с уплаты страховых взносов (15 июля). Однако основное влияние на рубль фактор конвертации валютной выручки экспортеров для уплаты налогов, вероятно, окажет на следующей неделе, поскольку пик налогового периода приходится на 27 июля, отметил он.

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий Бабин из "БКС Брокер" полагает, что в краткосрочной перспективе рубль, вероятно, консолидируется в диапазоне, сформированном на прошлой неделе. Это коридор в 70,49-71,45 рубля за доллар и 79,88–80,9 рубля за евро.

В случае ухудшения внешней ситуации рубль выйдет из этого диапазона вниз, считает Бабин.

Жирнов в свою очередь предполагает, что российская валюта на этой неделе попытается закрепиться чуть ниже 71 рубля за доллар. В паре с евро возможности рубля гораздо меньше, поскольку европейская валюта получает поддержку на форекс.