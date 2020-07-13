МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций заметно снижается в понедельник по основным индексам на фоне ряда внутренних корпоративных событий и дешевеющей нефти марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.06 мск снижался на 0,74%, до 2780,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1236,53 пункта.

При этом в начале торгов оба индекса показывали восходящую динамику и максимально поднимались на 0,75% по индексу Мосбиржи и на 0,4% по индексу РТС.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 10 копеек — до 70,83 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 80,28 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,76% — до 42,91 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"Российский рынок акций начал неделю с неоднородной динамики. Продажи умеренно превалируют, несмотря на в целом позитивную картину, которая в понедельник наблюдается на биржах в Европе и Азии. Ценовая неуверенность в нефти, дивидендный фактор и риски активизации геополитических угроз пока не позволяют индексу Мосбиржи выйти в зону 2800-2850 пунктов и уверенно там закрепиться", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Российский рынок не сумел удержать положительную динамику на открытии во многом из-за динамики акций ГМК "Норникель" и "Газпром". Очередная авария с разливом нефтепродуктов привела к распродажам акций ГМК, … а в акциях "Газпрома" продажи связаны с ближайшей отсечкой по дивидендам и многие инвесторы фиксируют позиции, чтобы откупить после дивидендного гэпа (разрыва – ред.)", — отмечает Ярослав Кабаков из "Финама".

Александр Осин из "Фридом Финанс" также отмечает и ухудшение внутреннего инвестиционного фона.

"Прежде всего, это касается потока негативной информации в отношении одного из лидеров рынка ГМК "Норникель", который сегодня среди лидеров падения. В воскресенье, 12 июля, компания заявила об утечке 45 тонн авиационного топлива на одном из своих трубопроводов в Арктике. Несмотря на то что данная авария несопоставима по размерам с аварией на ТЭЦ-3, где утечка топлива оценивалась в объеме более 20 тысяч тонн, рынок воспринял эту новость как сигнал к продажам", — говорит он.

К текущему моменту акции "Норникеля" снижаются на 2,2%, акции "Газпрома" – на 1,26%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В целом большинство акций нефтяного сектора показывает негативную динамику на фоне снижающейся цены нефти: так, акции "Газпром нефти" теряют 0,17%, "Лукойла" – 1,92%, "Роснефти" – 1,15%, префы "Башнефти" – 0,22%, префы "Татнефти" – 1,61%, ее обыкновенные акции – 1,88%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" – 0,56%.

Также среди лидеров снижения – акции "Полюса" (-1,88%), ПИКа (-1,83%), депозитарные расписки Х5 (-1,75%) и акции ММК (-1,15%).

В лидерах роста – акции компании "Городские инновационные технологии" (9,24%), "Фармсинтеза" (5,21%), депозитарные расписки Petropavlovsk (3,94%), акции "Детского мира" (1,76%), банка "Санкт-Петербург" (1,71%), а также депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,57%), акции ОГК-2 (1,5%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,37%), НЛМК (1,09%) и депозитарные расписки Mail.Ru (1,06%).

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Бахтина из "БКС Премьер", на текущей неделе динамика торгов на нашем рынке продолжит диктоваться характером внешнего фона и изменением нефтяных цен. В отдельных бумагах вероятно усиление волатильности в свете публикации корпоративных операционных отчетов за второй квартал, а также очистки ряда акций от дивидендов, добавляет он.

Индекс Мосбиржи до закрытия торгов в понедельник будет колебаться в пределах 2740-2810 пунктов, считает Осин из "Фридом Финанс".