МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали торги понедельника ростом на новостях о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса и на оптимизме вокруг корпоративной отчетности компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,82%, до 26289,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 3210,83 пункта. Это максимальное значение показателя с 10 июня. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1,4%, до 10766,61 пункта. Таким образом, индекс продолжает обновлять рекордные показатели.

Трейдеры обратили внимание на совместное заявление немецкой биотехнологической компании BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer о том, что две их экспериментальных вакцины против коронавируса получили статус ускоренного рассмотрения от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Акции Pfizer дорожают на 2,63%.

"Вернулись ожидания того, что вакцина компании Pfizer будет готова к одобрению к концу октября, что раньше, чем ожидалось — так что это очень хорошие новости", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Great Hill Capital LLC Томаса Хейса (Thomas Hayes).

Кроме того, рынки с оптимизмом отреагировали на финансовую отчетность американской компании PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков. Компания отчиталась о снижении выручки во втором квартале на 3%, до 15,945 миллиарда долларов, однако аналитики ждали значения показателя на уровне 15,35 миллиарда долларов. Акции PepsiCo дорожают на на 0,68%.

Теперь участники ждут отчетности американских банков: во вторник отчитаются JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo, а в среду и четверг — Goldman Sachs, Bank of New York и Morgan Stanley. "Рынок чувствует, что худшее уже позади, и ждет от компаний прибыли и прогнозов, которые, скорее всего, превзойдут очень низкие ожидания", — добавил Хейс.

Акции американского производителя электромобилей Tesla растут на 13,5%, продолжая пятничный рост. По итогам торгов пятницы акции компании подорожали почти на 11%.