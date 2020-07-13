МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером, превышая психологическую отметку в 1800 долларов за унцию, на опасениях вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.30 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,49%, или на 8,7 доллара — до 1810,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,94% — до 19,615 доллара за унцию.

Инвесторы не спешат отказываться от приобретения активов-"убежищ" на фоне продолжения распространения коронавируса по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 12 июля сообщила, что зафиксировала рекордные более чем 230 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире за сутки, общее число случаев COVID-19 за все время превысило 12,5 миллиона.

Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который поддерживается за счет глобальных рисков. Стоимость золота закрепилась на этом фоне на отметке выше 1800 долларов, что является максимальным уровнем с 2011 года.

"Неопределенность, связанная с продолжающимся ростом числа заражений, дает некоторую поддержку рынку", — цитирует агентство Рейтер слова сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).